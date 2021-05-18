Кількість самокатів на вулицях столиці значно збільшилася під час локдауну.

У Києві дівчина розбила обличчя і отримала забій в результаті невдалої поїздки на орендованому самокаті, у якого відмовили гальма.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Олександра зараз ходить в окулярах через синець під оком і розсічену брову. Також у неї зафіксували численні подряпини на нозі. За словами дівчини, вона розігналася до швидкості в 10 кілометрів на годину і впала, як запевняє, через несправність гальм. Інцидент стався в столичному парку Шевченка.

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У компанії, яка здає в оренду електросамокати, кажуть, що дівчина порушила техніку безпеки під час їзди. За словами представника компанії Антона Милки, кожен клієнт застрахований на суму до 200 тисяч гривень. У разі травми потрібно написати в додатку або звернутися в страхову.

Популярність самокатів в столиці збільшилася в рази під час локдауну. Зростає також і кількість ДТП за їх участю. Зараз водії самокатів їздять по тротуарах і дорогах - ПДР цього не забороняють і не дозволяють.

"Наше законодавство відстає від світового і від тенденцій розвитку дорожнього руху. Ніхто з чиновників не очікував, що на дорозі з'являться самокати", - говорить адвокат Андрій Шабельников.

Для безпечної поїздки на самокаті радять перевіряти справність коліс і гальм.

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Автор: Юрій Годован