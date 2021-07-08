Це сталося через конфлікт на касі.

На столичній Оболоні правоохоронці затримали молодика, який ножем у живіт вдарив чоловіка у супермаркеті.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

В повідомленні сказано, що на спецлінію 102 столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у магазині на проспекті Маршала Рокосовського невідомий поранив ножем відвідувача.

Зазначається, що слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції попередньо з'ясувала, що через конфлікт на касі супермаркету один із відвідувачів вдарив іншого розкладним ножем у живіт.

Читайте такожМатір вагітної семикласниці з-під Чернігова про її хлопця: я не дам його посадитиНа місці події правоохоронці з’ясували, що між двома відвідувачами, які стояли у черзі до каси, виник конфлікт. Під час сварки один із них дістав розкладний ніж та вдарив опонента у живіт. Свідки інциденту викликали швидку медичну допомогу.

При цьому зазначається, що потерпілого медики невідкладно госпіталізували у лікарню. В поліції повідомляють, що правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України - "ним виявився 23-річний мешканець Києва, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців".

Слідчі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Автор: Надя Пришляк