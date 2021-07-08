Чоловіка затримали та арештували.

У Броварах Київської області затримали 41-річного чоловіка, який поглумився з киянки та намагався втекти.

Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Київській області.

Зазначається, що до Броварського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки Києва про те, що її побив та зґвалтував знайомий.

«З’ясувалося, що напередодні 22-річна киянка прийшла в гості до знайомого. Господар запросив жінку до будинку. Перебуваючи в оселі, чоловік накинувся на бідолашну, зв’язав їй руки і ноги та зґвалтував», – повідомили в поліції.

Читайте такожДобу просидів у трубі: у Києві затримали педофіла-утікача (фото)На місце подій виїхали поліцейські.

«Чоловік перебував вдома, побачивши поліцейських спробував втекти, проте наряд реагування патрульної поліції затримав його. Ним виявився 41-річний броварчанин», – говориться у повідомленні.

Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Броварський міжрайонний суд Київської області чоловіку обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Автор: Катерина Шварц