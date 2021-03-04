Наразі не працюють станції "Університет, "Хрещатик" та пересадочний вузол на "Майдан Незалежності".

У Києві зачинили дві центральні станції метро через анонімне повідомлення про замінування.

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Про це у Telgram повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

""Університет, "Хрещатик" та пересадочний вузол на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Станом на 13:35 стало відомо, що станцію "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності" перевірено і відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

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Автор: Катерина Лиманська