У Києві зачинили дві центральні станції метро через анонімне повідомлення про замінування.
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Про це у Telgram повідомляє прес-служба Київського метрополітену.
""Університет, "Хрещатик" та пересадочний вузол на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.
Станом на 13:35 стало відомо, що станцію "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності" перевірено і відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
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