В поліції розповіли подробиці інциденту.

У Києві біля ресторану на вулиці Ревуцького між двома компаніями молодиків словесний конфлікт переріс у бійку, яка закінчилася стріляниною.

Як це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва у Facebook, правоохоронці затримали 26-річного зловмисника, який побив чоловіка та стріляв у адміністратора ресторану

«Біля закладу між двома компаніями молодиків відбулась бійка, яку намагався зупинити працівник ресторану. У результаті один із хлопців вистрелив у бік опонентів та влучив у адміністратора. Потерпілого госпіталізували (з пораненням живота), а фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину», – говориться у повідомленні.

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Слідчий Дарницького управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Шварц