При затриманні вони намагалися напасти на поліцейських.

У Києві затримали двох нетверезих хлопців, які розважалися, відриваючи дзеркала у припаркованих автомобілів.

Читайте такожНа Одещині зловмисник пошкодив машину сусідів і нацькував на них собакуПро це повідомили в прес-службі патрульної поліції Києва в Facebook.

Під час затримання порушники намагалися напасти на правоохоронців і поводилися зухвало.

«Інспекторам у свою чергу довелося застосувати спецзасоби – газ дратівної дії і наручники», – наголошується в повідомленні.

Затриманих доставили до Солом'янського управління поліції. За вчинені правопорушення на них склали адмінпротоколи за ст. 185 (злісна непокора працівникам поліції), ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.

На затриманих, одному з яких 18 років, а другому – 19, прямо вказали очевидці події.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц