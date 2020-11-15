У Києві затримали двох нетверезих хлопців, які розважалися, відриваючи дзеркала у припаркованих автомобілів.
Читайте такожНа Одещині зловмисник пошкодив машину сусідів і нацькував на них собакуПро це повідомили в прес-службі патрульної поліції Києва в Facebook.
Під час затримання порушники намагалися напасти на правоохоронців і поводилися зухвало.
«Інспекторам у свою чергу довелося застосувати спецзасоби – газ дратівної дії і наручники», – наголошується в повідомленні.
Затриманих доставили до Солом'янського управління поліції. За вчинені правопорушення на них склали адмінпротоколи за ст. 185 (злісна непокора працівникам поліції), ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.
На затриманих, одному з яких 18 років, а другому – 19, прямо вказали очевидці події.
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