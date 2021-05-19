Інцидент стався на столичних Березняках.

У Києві водії легковика та моторолера влаштували бійку прямо на дорозі. Причини конфлікту поки не відомі.

Відповідне відео оприлюднено на сторінці "Вартові Еспресо" у Facebook.

"На столичних Березняках щось не поділили водії Skoda та моторолеру. Розмова була короткою, але, певно, результативною...", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Юрій Годован