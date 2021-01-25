Аварія на проспекті Лобановського / фото Киев сейчас
У Києві на проспекті Лобановського сьогодні утворилася величезна яма біля проїжджої частини.
Про це повідомляє Телеграм-канал "Киев сейчас".
За інформацією джерела, у вказаному місці прорвало трубу. На місце вже приїхали ремонтні бригади для усунення аварії.
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