На місце приїхали ремонтні служби.

У Києві на проспекті Лобановського сьогодні утворилася величезна яма біля проїжджої частини.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Киев сейчас".

За інформацією джерела, у вказаному місці прорвало трубу. На місце вже приїхали ремонтні бригади для усунення аварії.

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Автор: Юрій Годован