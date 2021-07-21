В даний час прорив труби поки не ліквідували \ фото Київ зараз
У Києві на Лівому березі в районі вулиці Ентузіастів утворився "гейзер".
Вода б'є ключем прямо на клумби, на яких вже встигли з'явиться цілі озера, повідомляє Киев сейчас у Телеграм-каналі.
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Аварійних бригад на місці прориву поки не видно.
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На вулиці Ентузіастів фонтан
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