На даний час аварію ще не ліквідували.

У Києві на Лівому березі в районі вулиці Ентузіастів утворився "гейзер".

Вода б'є ключем прямо на клумби, на яких вже встигли з'явиться цілі озера, повідомляє Киев сейчас у Телеграм-каналі.

Читайте такожВода б'є ключем з-під асфальту: Шулявський міст у Києві знову потрапив у халепу (відео)

Аварійних бригад на місці прориву поки не видно.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Іван Бойко