Трамп: І Путін, і Зеленський зараз хочуть укласти мирну угоду

Водночас президент США не пообіцяв збільшення підтримки Україні та визнав відсутність термінів припинення війни.

Президент США Дональд Трамп вважає російського лідера Володимира Путіна готовим до укладення мирної угоди. Про це він заявив в інтерв’ю The New York Times.

За словами Трампа, переговорний процес неодноразово заходив у глухий кут через позиції обох сторін. Він стверджує, що були моменти, коли Кремль був готовий до домовленостей, але президент України Володимир Зеленський нібито відмовлявся від угоди, що, за його словами, його "шокувало".

"У мене були випадки, коли я повністю закінчив з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду. Потім у мене були ситуації, коли все було навпаки", - сказав Трамп.

Водночас американський лідер заявив, що нині вважає, що обидві сторони можуть бути зацікавлені в досягненні домовленостей.

"Я думаю, що зараз вони обидва хочуть укласти угоду, але ми це ще дізнаємося", - додав він.

Трамп також відмовився назвати будь-які строки можливого завершення війни, відійшовши від своєї попередньої практики публічно озвучувати дедлайни для досягнення миру. За його словами, він не готовий брати на себе зобов’язання щодо збільшення американської допомоги Україні, якщо Росія й надалі чинитиме опір припиненню вогню.

"Я просто не хочу опинитися в ситуації, коли маю це обіцяти, тому що зобов’язаний перевірити, чи можу я врятувати життя", - пояснив Трамп.

На запитання про конкретні терміни він відповів коротко: "Ми робимо все можливе. У мене немає термінів".

Мирні переговори - останні заяви

Як повідомляв УНІАН, Трамп готовий взяти на себе зобов’язання щодо участі Сполучених Штатів у майбутній обороні України, оскільки переконаний, що Росія не піде на нове вторгнення.

"Я твердо переконаний, що вони не стануть вторгатися знову, інакше я б на це не погодився", - заявив він.

Перед цим президент України Володимир Зеленський наголосив, що двосторонній документ про американські гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні.

