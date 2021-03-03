У Києві невідомі обікрали автомобіль, який належить виконуючому обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максиму Грищуку.
Про це із посиланням на джерела повідомляє Dетектив-Info.
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Як повідомляється, автомобіль був припаркований біля будинку по вулиці Олени Теліги в Шевченківському районі Києва
За словами Грищука, зловмисники розбили скло водійських дверей Land Rover Discovery прокурора та прихопили з собою відеореєстратор із салона.
Упіймати кривдників очільника САП за гарячими слідами не вдалося, наразі розшук зловмисників триває.
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