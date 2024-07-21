Попередньо, один з тросів, які переправляють людей, обірвався і людина впала в воду..

Біля Паркового ("пішохідного") мосту в Києві обірвався трос через Дніпро, водолази шукають людину. Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві Павло Петров.

"Попередньо, людина зірвалася у воду. Зараз працює водолазно-рятувальне відділення від ДСНС України", - сказав він.

На уточнення, чи йдеться про обрив троса на атракціоні, Петров зазначив, що йдеться про "трос через дорогу".

"Там є два троси, де переправляють людей. Попередньо, там один з тросів обірвався і людина впала в воду", - пояснив речник.

Згодом в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації було повідомлено, що рятувальники шукають дівчину, яка впала у Дніпро через обрив тросу атракціону.

"Триває рятувально-пошукова операція, до якої залучені спеціальна техніка та катери з водолазами. За інформацією Патрульної поліції Києва, через аварію на атракціоні ускладнений рух транспорту на Набережному шосе", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що місто звертається і вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році.

Інциденти у Києві

Як повідомляв УНІАН, раніше з’явилася інформація, що у Києві чоловік стрибнув з Пішохідно-велосипедного мосту через Володимирський узвіз, також відомого як "скляний" міст.

У прес-службі поліції Києва на запитання УНІАН щодо стрибка зі "скляного" мосту підтвердили факт загибелі людини. У поліції зазначили, що йдеться про 30-річного чоловіка, і що всі обставини події з’ясовуються.

У червні у Києві під час руху загорілася маршрутка. Попри старання пожежників, машина повністю вигоріла.

Крім того, у метро столиці почастішали падіння пасажирів на колії. Після кількох таких випадків на сайті Київської міської державної адміністрації з'явилася петиція про встановлення захисних екранів.

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