Чоловікові було 30 років.

У поліції міста Києва розповіли, що наразі відомо про стрибок людини з Пішохідно-велосипедного мосту через Володимирський узвіз, також відомого як "скляний" міст.

У коментарі УНІАН в прес-службі поліції Києва на запитання щодо стрибка зі "скляного" мосту підтвердили факт загибелі людини.

У поліції зауважили, що йдеться про 30-річного чоловіка. Усі обставини події наразі з’ясовуються.

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Також у поліції зазначили, що повідомлення до них про цю ситуацію надійшло вранці сьогодні, 10 липня, о 09:40.

Інші інциденти в Україні

Як повідомляв УНІАН, у травні 2023 року на столичній Троєщині поліцейські врятували чоловіка, який вистрибнув з вікна десятого поверху. Він зачепився за антенні дроти та застряг на висоті 9-го поверху.

У травні 2024 року також у Деснянському районі Києва 28-річна жінка скоїла самогубство, вистрибнувши з балкона багатоповерхівки, та смертельно травмувала чоловіка біля під'їзду.

Нещодавно чоловік, який намагався незаконно потрапити до Польщі, зістрибнув з потяга, зламавши ногу та розбивши голову. Чоловіка, який лежав біля залізничної колії за два кілометри від кордону з Польщею, врятували прикордонники.

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