Зброя, швидше за все, була пневматична.

У Печерському районі Києва невідомі стріляли в бік Прозоровської вежі - історичної будівлі, де зараз розташована військова частина 2260 Національної гвардії України.

Відео виклала користувачка Instagram з ніком 15davydova. Зараз ролик в акаунті недоступний, сторінка закрита.

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Судячи з відео, молодики, можливо, стріляли з вікна житлового комплексу "Аристократ". На відео чутно чоловічий та жіночий голоси.

"Вартові Еспресо" повідомляє, що стріляли підлітки, і, ймовірно, цілилися вони в людей. Зброя, швидше за все, пневматична.

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Автор: Катерина Комолова