За даними ЗМІ, у вогні загинув видатний професор та академік НАН України Юлій Мільман.

Смертельна пожежа сталася 19 жовтня у Святошинському районі Києва в одній з квартир багатоповерхового будинку. В результаті загинули дві людини.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Києві у Facebook.

"Пожежа сталася на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки в чотирикімнатній квартирі, де знаходилися дві літні людини – чоловік та жінка. Коли пожежники прибули на місце інциденту, вони зрізали двері та почали гасити вогонь, а жителів квартири винесли в під'їзд, але вони загинули. Рятувальникам знадобилося близько години, щоб загасити вогонь. Площа загоряння 10 кв.м.", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, пожежа сталася через коротке замикання. При цьому зазначено, що загиблому чоловікові був 91 рік, а жінці 86.

Читайте такожУ Запорізькій області вибухнув водонагрівач: жінка отримала численні травми та потрапила до лікарніНа місці працювало чотири одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 16 осіб особового складу.

Колега загиблого в коментарі журналісту телеканалу Україна 24 розповіла, що загинув професор, доктор фізико-математичних наук Юлій Мільман.

"Загинув член-кореспондент, професор, який 60 років пропрацював у системі Академії наук України, Юлій Вікторович Мільман. Він працював дистанційно, але ще вчора весь день провів на роботі", - зазначила жінка.

На цей час інформацію про особу загиблого не підтвердили в поліції або НАН України.

Правоохоронці продовжують працювати на місці інциденту. З'ясовують всі обставини трагедії.

Хто такий Юлій Мільман

Читайте такожНа Харківщині під час нічної пожежі загинула жінка та її синАкадемік народився 19 серпня 1930 року в Харкові. Він навчався в столичному Політехнічному Інституті.

У 1961-1973 працював в Інституті металофізики АН УРСР, з 1973 - в Інституті проблем матеріалознавства НАН України, де з 1977 обіймав посаду завідувача відділу.

За свою кар'єру він написав праці в області фізики міцності тугоплавких металів і сполук, алмазу, високоміцних алюмінієвих сплавів, квазікристалів і аморфних сплавів.

У 1987 році став лауреатом премії імені Є.А. Патона за цикл робіт з дослідження закономірностей формування структури та механічних властивостей тугоплавких металів і сплавів на їх основі й він отримав Державну премію УРСР в галузі науки та техніки. У 2004 році став лауреатом премії імені В. І. Трефілова за роботу "Структурні основи формування високоміцних станів", а у 2012 році отримав звання "Заслужений діяч науки та техніки України".

Як раніше повідомляв УНІАН, у центрі Києва сталася масштабна пожежа на даху будинку. Інцидент стався на вулиці Михайлівській біля повороту на Костьольну.

Автор: Анастасія Горбачова