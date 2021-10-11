В одному з сіл Миколаївської області сталася трагічна пожежа, повідомили в ДСНС.

У Миколаївській області в результаті пожежі в житловому будинку загинули три особи.

Смертельний пожежа сталася у суботу, 10 жовтня, в селищі міського типу Березнегувате Баштанського району в одноповерховому приватному житловому будинку, повідомили у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

Під час огляду місця надзвичайної події встановлено, що вогнем знищено ліжко на площі два квадратних метри. Знайдено три тіла.

До гасіння вогню рятувальники не залучалися – пожежа самоліквідувалася.

Читайте такожЗгорів дім, знищені три авто та чоловік у вкрай важкому стані: у Києві сталася вогняна НП (фото)Всього минулого тижня (4-10 жовтня) підрозділи ДСНС ліквідували 3 тисячі 128 пожеж і врятували 82 людини.

Раніше схожа трагічна пожежа сталася в Самарському районі Дніпра. В обласному центрі 2 жовтня на території садового товариства "Енергетик" в одному з будинків на вул. Чехова вогонь охопив лише 1 квадратний метр, але забрав життя двох чоловіків.

Сусіди винесли чоловіків з житла до прибуття рятувальників та самостійно ліквідували пожежу. Прибулі медики не змогли повернути постраждалих до життя і констатували їх смерть.

Автори: Вікторія Токарєва, Екатерина Присяжнюк