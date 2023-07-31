Представниця ДБР зазначила, що підозрюваний по крихтах отримував все необхідне для створення вибухівки.

Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді Києва, готувався до втечі. Колишній боєць батальйону "Січ" два роки збирав вибухівку.

"Підозрюваний, коли перебував у Київському СІЗО, протягом двох років, по крапельці, невеликими порціями отримував у вигляді ліків речовини, що стали основою для вибухівки, з якої, власне, він і потрапив до Шевченківського суду", - розповіла прес-секретар ДБР Тетяни Сап'ян в ефірі телемарафону.

При цьому вона зазначила, що Гуменюк довго готувався до втечі, і зміг виготовити так званий "пояс шахіда", а також і кілька саморобних вибухівок.

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"Він планував їх, як припускає слідство, підірвати в приміщенні суду і сховатися, використовуючи паніку. Але втекти йому не вдалося", - підсумувала представниця ДБР.

Вибух у Шевченківському райсуді Києва - що відомо

5 липня 2023 року в Шевченківському райсуді Києва Ігор Гуменюк в туалеті підірвав вибуховий пакет, закрившись з двома конвоїрами. Пізніше стало відомо про ще один вибух. Правоохоронці штурмували будівлю суду, в результаті чого постраждали два бійці корду.

Глава МВС Ігор Клименко підтвердив, що саме Гуменюк влаштував вибух. У ДБР вважають, що правоохоронці не провели належним чином особистий обшук підозрюваного, тому він зміг пронести вибухівку. У зв'язку з цим підозру повідомили п'ятьом правоохоронцям.

Справа Гуменюка - головні новини

Справу Ігоря Гуменюка розглядали вісім років. Він був фігурантом справи про вибух під Верховною Радою в серпні 2015 року. Згідно з версією обвинувачення, 31 серпня 2015 року Гуменюк, який служив у батальйоні "Січ" і був членом націоналістичної партії "Свобода", кинув гранату у бійців Нацгвардії. В результаті вибуху загинули четверо строковиків, а ще близько 140 осіб отримали поранення.

Відтоді чоловік перебував у Лук'янівському СІЗО Києва. За словами адвоката Олександра Свиридовського, підзахисний перебував у пригніченому стані через тривалого розгляду справи.

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