Його дружина виявилася координатором організацій, які виступають за відновлення УСРС та СРСР.

Охоронцеві поліклініки в Києві Вадиму Мошкіну, якого підозрюють у залишенні людей в небезпеці після загибелі двох жінок і дитини, які не змогли потрапити до укриття, підготували ще одну підозру.

Як пишуть "Суспільне" та "УНН" з посиланням на речницю столичної прокуратури Надію Максимець, Мошкіна та його дружину підозрюють в поширенні пропаганди комуністичного режиму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 КК України). У ці хвилини триває процес вручення підозр фігурантам.

За словами Максимець, ще в лютому 2023 року СБУ передала в прокуратуру матеріали щодо діяльності групи осіб, що намагаються дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні під гаслами відновлення УСРС.

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Йдеться про так зване "Всесоюзне об’єднання виборців народів СРСР" (ВОИНР СССР). Члени групи підтримують ідею приєднання України до РФ під приводом відновлення УРСР та Радянського Союзу та називають себе членами "Українського республіканського відділення Київського міського комітету кредиторів СРСР". Речниця столичної прокуратури зауважила, що обшуки у фігурантів планувалися на початок червня, але були прискорені на тлі трагічних подій біля укриття в Деснянському районі.

Як встановило слідство, члени згаданої групи розсилають на адреси державних органів та комунальних підприємств листи на спеціальних бланках з символікою комуністичного режиму (зірка героя радянського союзу, золота зірка тощо), у яких заявляють про незаконність проголошення незалежності України. Вони також підписуються як громадяни УССР.

"Під час досудового розслідування встановлено, що координатором вказаних організацій є дружина підозрюваного охоронця. Остання, спільно з іншими громадянами, які позиціонують себе як представники організації ВОИНР СССР, маючи заборгованості з оплати комунальних послуг, надсилають претензії до комунальних підприємств про "нав’язування" їм комунальних послуг при відсутності їх замовлення, обґрунтовуючи незаконністю розпаду СРСР та проголошення незалежності України. … За результатами проведених обшуків за місцем проживання фігурантів справи виявлено та вилучено значний обсяг документів з символікою комуністичного режиму та печатки з цією символікою", – розповіла Максимець.

Максимець також зауважила, що охоронець поліклініки був серед підписантів листів з комуністичною символікою, а опитані свідки підтвердили, що він виправдовував криваву війну, розпочату Росією проти України, називаючи її "звільненням".

Справа Вадима Мошкіна - що треба знати

В ніч на 1 червня російські окупанти завдали по Україні удару зі застосуванням 10 балістичних ракет "Іскандер". Всі 10 ракет були збиті, однак падіння уламків призвело до руйнувань і людських втрат.

В Деснянському районі загинули дві жінки та дитина, які не встигли потрапити в укриття поліклініки, оскільки двері були закриті. Справою зайнялася поліція, було затримано чотирьох людей, зокрема, охоронця поліклініки Вадима Мошкіна. Крім нього були затримані керівник поліклініки Олег Шугалевич, заступник директора з технічної частини Василь Десик, заступниця голови Деснянської РДА Ірина Алєксєєнко.

Місцеві у коментарях журналістам стверджували, що охоронець поліклініки зловживає алкоголем і в ніч на 1 червня також пиячив. Сам Мошкін на засіданні суду, де йому обирали запобіжний захід, стверджував, що постраждав після удару і не встиг відчинити двері. Суд у Києві відправив його під варту на два місяці без права внесення застави.

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