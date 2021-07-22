Мешканці навколишніх будинків - обурені.

У Києві в парку Партизанської слави стихійні торгаші викинули пластикові ящики з зіпсованими персиками, які вже почали псуватися.

Таким чином недобросовісний продавець, ймовірно, вирішив утилізувати нереалізований товар, йдеться в сюжеті телеканалу "Київ".

Крім персиків на місці можна побачити також зіпсований виноград. Від фруктів йде неприємний запах, там вже збираються мухи, бджоли та інші комахи.

На маркуванні, яке є на ящиках, зазначено, що виноград упакований у травні 2021 року, а персик - у липні. Там також присутні прізвища пакувальників.

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За припущеннями обурених місцевих мешканців, продукти привезли з розташованого неподалік Дарницького ринку.

"Учора ввечері, 21 липня, прогулювалися тут – ще нічого не було. Сьогодні вранці вже о 8:00 тут була ця купа. Запах сильний стоїть, на нього зреагував мій пес", - розповіла киянка Дарія, що знайшла сміття. Частина з якого, до слова, може завдати шкоди навколишньому середовищу. Мова йде про пластикові ящики.

Детальніше дивіться у сюжеті:

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Автор: Іван Бойко