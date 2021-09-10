Вартість довідки становила від 450 до 850 грн.

У Києві викрили осіб, які масово підробляли ПЛР-тести, а також медичні картки про вакцинування.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, 54-річний чоловік у змові з представниками туристичних фірм налагодив схему підроблення та видачі фальшивих результатів ПЛР-тестів з негативним результатом на коронавірус, виданих нібито українськими та закордонними лабораторіями, а також медичних карток про вакцинування осіб.

Туристичні фірми займались оформленням документів для виїзду за кордон, зокрема для відпочинку в інші країни. Як додаткову послугу працівники пропонували клієнтам вже готові ПЛР-тести від нібито українських лабораторій для виїзду за кордон та ПЛР-тести від імені закордонних лабораторій для можливості в’їзду на територію Україну. Окрім цього, зазначені особи також виготовляли фальшиві медичні картки про проведення вакцинації осіб від коронавірусної хвороби.

Читайте такожЗробила собі та сину смертельний укол: у Дніпрі матір вбила маленьку дитинуВиготовлялися підроблені довідки впродовж доби після надходження замовлення. Їхня вартість становила від 450 до 850 грн залежно від рівня якості фальшивки (довідки з QR-кодом та бланками певних установ оцінювалися дорожче) та осіб, які "привели" клієнта.

За оперативними даними, схема існувала з осені 2020 року. При цьому жодних тестів клієнтам не робили.

На даний час встановлено, що за травень-вересень 2021 року реалізовували 30-50 довідок на день, а загальна кількість осіб, які скористались "послугами" ділків, становить понад 3 500 осіб.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам схеми.

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Автор: Світлана Закелова