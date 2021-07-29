Зловмисники виготовили майже 2 тис. фальшивих ПЛР-тестів.

У Львові поліція викрила ділків, які видавали фальшиві довідки про відсутність COVID-19.

Як повідомляється на сайті Національної поліції, підроблені довідки з негативним результатом на вірусне захворювання замовники, збираючись на відпочинок до іноземних країн, пред’являли працівникам Державної прикордонної служби.

До оборудок із фальшивими довідками причетні працівники однієї з медичних установ та певних туристичних фірм. Вони налагодили схему виготовлення та збуту довідок із висновком "тест негативний", без проведення будь-яких лабораторних досліджень. Замовлення обходилося клієнтам у 800-900 грн. Правоохоронці встановили, що спільники встигли виготовити майже 2 тис. фальшивих ПЛР-тестів.

Читайте такожУ Києві співробітники туристичних компаній підробляли "ковідні" довідки

Правоохоронці оголосили підозру за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу двом чоловікам, 23 та 36 років, а також 21-річній мешканці Львова. У разі доведення вини за вчинені дії їм може загрожувати обмеження волі строком до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Світлана Закелова