У Лук'янівському СІЗО повісився ув'язнений / фото УНІАН

У камері Лук'янівського СІЗО в Києві знайшли повішеним ув'язненого. За попередньою версією чоловік наклав на себе руки.

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Про це з посиланням на інформоване джерело повідомляє OBOZREVATEL. Тіло чоловіка знайшли ввечері 9 грудня.

"Висів на взуттєвому шнурку", – уточнив співрозмовник.

Чоловікові був 41 рік, родом з Миколаївської області.

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Автор: Дмитро Захаров