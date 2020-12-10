У Лук'янівському СІЗО повісився ув'язнений / фото УНІАН
У камері Лук'янівського СІЗО в Києві знайшли повішеним ув'язненого. За попередньою версією чоловік наклав на себе руки.
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Про це з посиланням на інформоване джерело повідомляє OBOZREVATEL. Тіло чоловіка знайшли ввечері 9 грудня.
"Висів на взуттєвому шнурку", – уточнив співрозмовник.
Чоловікові був 41 рік, родом з Миколаївської області.
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