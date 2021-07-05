Вазон впав у кількох сантиметрах від дитини, яка стояла біля будинку.

У Дарницькому районі столиці з вікна багатоповерхівки випав вазон. У цей момент поруч стояла дитина з іншою жінкою.

Відео інциденту оприлюднили в спільноті "Київ оперативний" у Facebook.

"Жестяк! Чийсь вазон ледь не прибив дитину на Княжому Затоні… Пару сантиметрів і могло б статися непоправне", - йдеться у повідомленні.

Поруч з хлопцем перебувала жінка, яка сиділа на лавці й розмовляла по телефону. Після падіння вазону вона піднялася та, ймовірно, спробувала з'ясувати, що стало причиною падіння предмету зверху.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі з висоти зірвався 23-річний альпініст, який виконував будівельні роботи на стіні висотного будинку. Хлопець дивом залишився живий, але отримав серйозні травми, його госпіталізували.

До цього у центрі Дніпра чоловік зістрибнув з багаторівневої парковки ТРЦ "МОСТ-Сіті". Медики, що прибули на місце, врятувати його не змогли.

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Автор: Юрій Годован