Цуценя провалилося в яму глибиною 3,5 метри та діаметром 10 сантиметрів.

В Одесі врятували цуценя з ями, діаметр якої всього десять сантиметрів.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних Ситуацій України в Одеській області, інцидент стався у Суворовському районі Одеси. Рятувальникам надійшло повідомлення про те, що цуценя впало у глибоку яму.

"Чотирилапий малюк провалився в яму глибиною 3,5 метри та діаметром 10 сантиметрів. Фізично було важко уявити, як його рятувати, але наші хлопці не розгубилися та викликали приватний екскаватор", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що екскаватор поруч з ямою викопав широку та глибоку траншею, в яку за допомогою драбини-палки спустилися рятувальники та лопатою обережно викопали "тунель" до переляканого малюка. Цуценя вдалося врятувати, його передали власниці.

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