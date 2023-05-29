Їх передали Службі безпеки України.

Сьогодні, 29 травня правоохоронці у Києві викрили та затримали двох молодиків, які знімали роботу ППО під час чергової ракетної атаки РФ.

Як повідомляє прес-служба, порушників доставили до Святошинського управління поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники. Нараз їх передали співробітникам Служби безпеки України.

У відомстві зазначили, що під час ракетного обстрілу до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих чоловіків знімали роботу ППО. На місце прибули патрульні та співробітники карного розшуку.

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Протягом години 23-річного молодика поліцейські затримали на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого порушника у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. Вже за пів години 26-річного водія "БМВ" правоохоронці зупинили на вулиці Ушакова.

"Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото та відеофіксації роботи ППО! Зберігайте інформаційну тишу, адже мовчання – надійний тил наших захисників", - наголосили у правоохоронних органах.

Незаконна фіксація роботи ППО

16 травня повідомлялося, що В Україні досі працюють вуличні камери, що транслюють панорами міст у прямому ефірі. Через них росіяни можуть відстежувати місця роботи української ППО в режимі онлайн.

Як раніше повідомляв УНІАН, нещодавно правоохоронні органи України викрили шістьох блогерів та заблокували онлайн-камери, які "засвітили" роботу протиповітряної оборони України після нічної російської ракетної атаки 16 травня.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ вкотре звернулися до українців з проханням не публікувати й не виставляти в інтернет дані про роботу української ППО.

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