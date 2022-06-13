Знімки знайшли в їхніх телефонах.

У Києві патрульні затримали декількох осіб, підозрюваних у причетності до диверсій.

Про це повідомляється на сторінці патрульної поліції Києва у соціальній мережі Facebook.

У Шевченківському районі патрульні виявили, ймовірно, прихильницю сепаратизму. В її телефоні інспектори побачили фото блокпостів та листів адміністрації терористичних угрупувань на окупованих територіях України.

Іншого зловмисника затримали у Дніпровському районі, коли він вживав спиртні напої в громадському місці.

Під час встановлення особи чоловіка за допомогою інформаційних баз, патрульні з'ясували, що він можливий учасник незаконних збройних формувань на окупованих територіях.

В Оболонському районі у телефоні чоловіка виявили фото розміщення військової техніки, позицій, зброї ЗСУ тощо. Колабораціоніст також здійснював дзвінки на номери з кодом російських операторів.

Усіх затриманих доставили до управлінь поліції та передали слідчим для з'ясування обставин.

Як раніше повідомляв УНІАН, мешканку міста Бахмут підозрюють у державній зраді. Жінка неодноразово передавала російським окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та техніки Збройних сил України.

Вас також можуть зацікавити новини: