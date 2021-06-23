Загиблих або постраждалих під завалами не знайшли.

Рятувальні роботи на пляжі в Одеській області поблизу села Лебедівка, де стався зсув ґрунту, припинено: загиблих або постраждалих не знайшли.

Про це в середу, 23 червня, розповіли у прес-центрі ДСНС області.

"О 14:35 роботи по розчищення обвалу ґрунту поблизу с. Лебедівка завершено. Під зсувом ґрунту загиблих та постраждалих не виявлено", - повідомили рятувальники.

Загалом до пошукових робіт залучили одну одиницю техніки та 41 людину - з них 23 рятувальники, а також кінологічне відділення ДСНС.

Зсув ґрунту в Одеській області: що відомо

22 червня о 14:34 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення від чергового поліції, що на березі моря біля села Лебедівка стався зсув ґрунту, поруч з базою відпочинку "Жемчужина". Вважалось, що під ґрунтом могли бути люди.

На місці рятувальники встановили, що стався обвал ґрунту заввишки 15 м на площі близько 450 кв.м. На місці події також знайшли речі відпочивальників.

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Автор: Катерина Комолова