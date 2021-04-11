Дитині ледь виповнився місяць від народження.

У Кривому Розі трагічно загинула новонароджена дівчинка - її матір ненавмисно задушила її уві сні.

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Про це з посиланням на джерела в поліції повідомляє "Перший міський". Зазначається, що дитині ледь виповнився місяць від народження.

Мама поклала дитину поруч з собою в ліжко. Вранці дитина вже не подавала ознак життя, а ліва частина тільця була віддавлена.

На місце події виїхали швидка і поліцейські. Відомо, що сім'я повна.

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Автор: Дмитро Захаров