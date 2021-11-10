В Одесі згорів нічний клуб / Скриншот
В курортній зоні Одеси загорівся популярний нічний клуб True Man.
Про це повідомили журналістам у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних подій України в Одеській області.
Повідомлення про загоряння клубу надійшло рятувальникам 9 листопада приблизно о 22:50.
За попередніми даними, вогонь охопив близько 400 кв. м.
Читайте такожУ Запоріжжі викрили "чорного" зброяра (фото)Клуб, розташований в районі пляжу "Дельфін", в цей час не працював.
Відомо, що загиблих і постраждалих немає.
Зараз на місці події працюють рятувальники.
Нагадаємо, раніше на території Києво-Печерської Лаври сталася пожежа. Горіла будівля, в якій розташована Майстерня з розпису ікон.