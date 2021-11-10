Вогонь охопив сотні метрів.

В курортній зоні Одеси загорівся популярний нічний клуб True Man.

Про це повідомили журналістам у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних подій України в Одеській області.

Повідомлення про загоряння клубу надійшло рятувальникам 9 листопада приблизно о 22:50.

За попередніми даними, вогонь охопив близько 400 кв. м.

Читайте такожУ Запоріжжі викрили "чорного" зброяра (фото)Клуб, розташований в районі пляжу "Дельфін", в цей час не працював.

Відомо, що загиблих і постраждалих немає.

Зараз на місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, раніше на території Києво-Печерської Лаври сталася пожежа. Горіла будівля, в якій розташована Майстерня з розпису ікон.

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Автор: Лариса Козова