Рятувальники зреагували вчасно та якісно, але врятувати сімейство чорночубих мангобеїв не вдалося.

У Луцьку сталася пожежа в місцевому зоопарку, в результаті якої загинули три мавпи.

Про це повідомила адміністрація Луцького зоопарку.

Займання виникло вранці 21 жовтня у вольєрі з чорночубими мангобеями - загорівся дерев'яний будиночок, де жили примати.

Як зазначили в зоопарку, рятувальники "зреагували вчасно та якісно" - від отримання повідомлення про пожежу до її ліквідації пішло трохи понад 20 хвилин. Але й цього видалося забагато - врятувати сімейство мавп з двох дорослих з дитинчам - не вдалося.

Читайте такожУ Луцьку горіла старовинна будівля військового госпіталю, евакуювали понад 90 хворих та персонал (фото, відео)За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій для боротьби з пожежею було залучено шість одиниць техніки. Наразі причина загоряння встановлюється.

Через НП зоопарк буде зачинено 21 та 22 жовтня. Заклад вже почав збір коштів на ліквідацію наслідків займання.

Пара чорночубих мангобеїв поселилася у Луцькому зоопарку восени 2018 року, а в грудні минулого року в них народилось дитинча - його назвали Любартом.

Раніше УНІАН повідомляв, що через пожежу в Луцьку загинуло родина з трьох осіб. Імовірна причина пожежі - необережність під час паління у ліжку.

Автор: Станіслав Кожемякін