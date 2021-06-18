Батько та діти йшли по пішохідному переході, як раптом на них наїхав автомобіль.

У Луцьку 18 червня помер 9-річний хлопчик, якого 6 червня збив автомобіль, коли він разом із батьком та молодшим братом йшов пішохідним переходом.

Про це повідомляє ІА "Конкурент" з посиланням на заступника генерального директора КП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання" з хірургічної роботи Ігоря Дородних.

6 червня 9-річний хлопчик разом із батьком та 5-річним братом переходили дорогу пішохідним переходом на вулиці Ковельській. Раптово їх збив автомобіль, яким керував 29-річний водій. Діти отримали серйозні травми. 5-річного хлопчика медики вже виписали додому, а його 9-річний братик помер у лікарні сьогодні.

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Автор: Ірина Погоріла