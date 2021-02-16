У Львові бурулька збила з ніг дівчину / фото УНІАН, Микола Тис
У Львові одна людина зазнала травм через бурульку.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте такожУ Києві помітили "триповерхову" бурульку (фото)
Як повідомляється, на 20-річну студентку, яка гуляла середмістям, з даху будівлі впала брила льоду.
Удар був такої сили, що дівчину збило з ніг. Її одразу шпиталізували до лікарні швидкої допомоги. У потерпілої діагностували забій спини, руки та відкритий перелом ноги. Медики уже провели студентці операцію.
Тим часом потерпіла написала заяву у поліцію.
Новини України: у Львові на 20-річну студентку впала брила льоду
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Жителі Дніпра зробили крижану карусель на замерзлому озері (відео)
- До -26°: синоптики прогнозують українцям ще кілька днів сильних морозів
- Снігопади припиняться і визирне сонце: прогноз погоди в Україні на сьогодні (карта)
- За добу в Україні випало 30 сантиметрів снігу, температура впала до -19° (відео)
- "Холоди та морози закінчуються": метеоролог розповіла, коли в Україні потеплішає
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram