Дівчину шпиталізували, вона вже написала заяву до поліції.

У Львові одна людина зазнала травм через бурульку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як повідомляється, на 20-річну студентку, яка гуляла середмістям, з даху будівлі впала брила льоду.

Удар був такої сили, що дівчину збило з ніг. Її одразу шпиталізували до лікарні швидкої допомоги. У потерпілої діагностували забій спини, руки та відкритий перелом ноги. Медики уже провели студентці операцію.

Тим часом потерпіла написала заяву у поліцію.

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Автор: УНІАН