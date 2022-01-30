Рятувальники, що прибули на місце події, не змогли врятувати храм.

У гірському селі Самакова Чернівецької області вночі згоріла дерев’яна церква.

Як повідомили кореспондентові УНІАН місцеві мешканці, дерев’яний храм у гірському селі загорівся близько третьої години ночі.

Співробітники ДСНС негайно виїхали на місце події, однак врятувати церкву їм не вдалося. Крім дерев’яного храму, вщент згоріла також дзвіниця.

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За словами місцевих жителів, ускладнювали ситуацію із гасінням вогню також погодні умови, адже посеред ночі в селі здійнявся сильний вітер.

Наразі інцидент із загорянням церкви розслідують співробітники поліції.

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