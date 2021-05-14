Чоловік був зупинений за порушення правил дорожнього руху, й мав ознаки алкогольного сп'яніння.

У Львові нетверезий водій автомобіля Chevrolet Aveo заснув під час оформлення на нього адмінматеріалів за порушення ПДР.

Як розповіли в прес-службі патрульної поліції Львівської області, 59-річний водій був зупинений за порушення правил дорожнього руху, й мав ознаки алкогольного сп'яніння.

"Виявилося, що він доїхав до місця проживання. На його захист вийшла дружина. Вона почала просити відпустити чоловіка додому і вибачити йому порушення. У присутності свідків водій відмовився від перевірки на стан сп'яніння. Коли дружина зрозуміла, що вплинути на патрульних не може, почала тиснути на свідків. Їй і це не допомогло", - розповіли в поліції.

Зазначається, що під час оформлення протоколу за керування авто в нетверезому стані та постанови за порушення інших ПДР, водій заснув, сидячи за кермом.

Додамо, що на фото на передньому сидінні видно "шашку" таксі, тож можна припустити, що чоловік працює або підробляє таксистом.

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Автор: Олександр Топчій