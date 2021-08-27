Рятувальники провели збір ртуті механічним способом, загалом було зібрано 40 грам ртуті.

У Львові під час ремонтних робіт в приміщенні розміром 3 на 3 метри виявили кульки металевої ртуті.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"26 серпня о 12:46 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Шухевича, 2 під час ремонтних робіт в приміщенні, розміром 3×3 м виявили кульки металевої ртуті", - йдеться у повідомленні.

На місце події були направлені фахівців відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту Загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області.

Читайте також"Ти не знаєш, з ким зв‘язалась!": у київському ТРЦ жінка розсікла парасолькою лоб дівчині (фото)Як з’ясувалось, кульки ртуті були виявлені під підлогою після її демонтажу. Рятувальники провели збір ртуті механічним способом та провели демеркуризацію. Загалом було зібрано 40 грам ртуті.

Зібрану ртуть було передано в Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради на зберігання та подальшу утилізацію.

Нагадаємо, у Рівному троє чоловіків намагались продати 56 кілограмів ртуті за півмільйона гривень. "Товар" вони збували великими партіями в різних регіонах України.

Автор: Тетяна Герасименко