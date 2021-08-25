Наразі Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова у лідерах української трансплантації. З початку 2021 року там пересаджено 32 органи.

До 30-річчя Незалежності України у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова відкривають перший в Україні центр трансплантології.

За словами лікарів, це ще один важливий крок на шляху України до трансплантаційної незалежності, йдеться у повідомленні на сайті Львівської міської ради.

"Центр трансплантології з операційними та реанімацією всередині стане місцем, де кількість врятованих завдяки трансплантації життів вимірюватиметься сотнями", - зазначається в повідомленні.

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Наразі Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова у лідерах української трансплантації. З початку 2021 року там пересаджено 32 органи, а загалом виконано вже 54 трансплантації.

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Автор: Ірина Погоріла