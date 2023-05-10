Підозрюваний розповідав родичам зниклих захисників, що нібито має інформацію про їхнє місцезнаходження.

У Києві шахрай виманював гроші у родичів зниклих безвісти військовослужбовців Збройних сил України. Його жертвами стали щонайменше шість людей.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, за даними слідства, підозрюваний знаходив публікації про пошук військових, які не виходять на звʼязок із родичами, у соцмережаї. Потім він представлявся офіцером Збройних сил, волонтером чи товаришем по службі зниклого захисника і розповідав родичам, що він має інформацію про їхнє місцезнаходження.

"Здебільшого, місцем перебування зниклих воїнів він називав м. Бахмут, повідомляючи також про серйозні поранення, отримані захисниками. Використовуючи уразливий психоемоційний стан потерпілих, підозрюваний пропонував їм перерахувати на його особистий банківський рахунок кошти начебто на бензин для евакуації розшукуваних бійців, закупки ліків для них, тощо", – йдеться у повідомленні.

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За таку "допомогу" шахрай просив у родичів зниклих бійців від 1,5 до 5 тисяч гривень. Після отримання грошей він припиняв зв’язок з потерпілими, а інколи навіть ображав їх, вказуючи на довірливість.

Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва шахраю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України. Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють всіх постраждалих осіб.

Інциденти з шахрайством в Україні

У Києві шахрай продавав неіснуючу сільгосптехніку та ошукав громадян на 1 мільйон гривень. Уродженець Львівської області прикидався військовим, щоб викликати довіру у покупців.

У січні на Одещині правоохоронці розшукували шахрая, який прикривався збором для ЗСУ та привласнив чужі кошти. Він ошукав понад 25 людей.

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