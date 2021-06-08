У грудні 2020 року чоловік увійшов до приміщення відділення банку, утримуючи в одній руці ніж, а в іншій картону коробку, нібито, з вибуховим пристроєм та погрожував знищити людей і підірвати приміщення.

За клопотанням Лівобережної окружної прокуратури Маріуполя судом постановлено ухвалу про застосування примусових заходів медичного характеру щодо 31-річного чоловіка, який захопив заручників у відділенні банку.

Як повідомили у прес-службі Донецької обласної прокуратури, йому інкримінують частину 2 статті 147 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2020 року чоловік увійшов до приміщення відділення банку, розташованого у Лівобережному районі Маріуполя, утримуючи в одній руці ніж, а в іншій картону коробку, нібито, з вибуховим пристроєм.

Правопорушник захопив у заручники працівників банківської установи та вимагав викликати службових осіб Національної поліції, погрожуючи знищити людей та підірвати приміщення.

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Після затримання та арешту зловмиснику було призначено амбулаторну судово-психіатричну експертизу, за висновками якої прокуратура звернулась до суду із клопотанням про необхідність застосування примусових заходів медичного характеру у виді госпіталізації до закладу з наданням психіатричної допомоги з посиленим наглядом.

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Автор: Наталя Нічишина