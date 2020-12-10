Чоловік з ножем та невідомим предметом в руках погрожував підірвати банківське відділення.

У Маріуполі в одному з банків чоловік захопив у заручниці трьох співробітниць, поліція знешкодила і затримала його.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, сьогодні надійшов сигнал про напад на філію банку по вул. Лепорського в Лівобережному районі Маріуполя та захоплення заручників.

"Зловмисник зайшов до відділення з коробкою з дротами, в якій, за його словами, знаходився вибуховий пристрій. Він зачинив трьох працівниць у кімнаті і погрожував підірвати всіх, якщо не буде виконано його вимоги. Нападник вимагав покликати начальника поліції міста, спецпідрозділ КОРД і журналістів", - йдеться у повідомленні.

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У цьому зв'язку на місце події протягом п’яти хвилин прибула поліція на чолі з начальником обласного главку Миколою Семенишиним, а також рятувальники та інші екстрені служби. Під час спецоперації було організовано роботу слідчо-оперативних груп, перемовників, спецпризначенців КОРДу, роти поліції особливого призначення, вибухотехніків і кінологів.

"Переговори із чоловіком розпочали начальник Лівобережного відділення поліції Іван Шкуропацький та командир КОРДу з позивним Майор, які прибули на місце одними з перших. Поліцейські запропонували обміняти жінок на себе. Однак зловмисник не погодився і поводив себе агресивно. Фігурант висунув нові вимоги: зателефонувати до Торецька, де він мешкав раніше. Відтак, було прийнято рішення затримувати його", - зазначили в поліції.

У результаті нападника було знешкоджено і затримано. Ним виявився 30-річний житель Торецька. Заручниць звільнено. Ніж та підозрілий предмет вилучено. Коробку перевірили вибухотехніки: небезпечних предметів не виявлено. Ніхто не постраждав.

Затриманому інкримінують ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників). Тривають слідчі дії.

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Автор: Віталій Саєнко