Планується проведення ремонтних робіт.

На столичному мосту Патона напередодні ввечері утворився "водоспад" - з нього вчергове полилася вода.

Відповідне відео оприлюднив Телеграм-канал "Березняки та Русанівка".

"Наша пісня гарна й нова, починаєм її знову!" або київська традиційна розвага - водоспад на Патона", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні у КМДА пояснили, що на мосту Патона сталася аварія на магістральній тепломережі.

"Під мостом Патона відбулось пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм. Аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження. Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які здійснять верхолази", - йдеться у повідомленні адміністрації міста з посиланням на КП "Київтеплоенерго".

Зазначається, що зараз триває відкачка води з трубопроводу. Одразу після цього розпочнеться активна фаза робіт.

У "Київтеплоенерго" нагадали, що тепломережа під мостом Патона збудована 59 років тому – у 1962 р.

Як повідомляв УНІАН, рік тому, 6 липня 2020 р. "Київтеплоенерго" також ліквідовувало порив на водопровідній мережі, що пролягає мостом Патона, з якої напередодні відбувся потужний витік води у р. Дніпро.

Пошкодження магістрального трубопроводу на мосту Патона сталося під час проведення гідравлічних випробувань у рамках підготовки до зимового періоду.

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Рух транспорту на мосту ім. Патона на період усунення пошкодження не обмежували.

Керівник управління комунікацій КП "Київтеплоенерго" Тетяна Орленко, коментуючи аварію на трубопроводі під мостом Патона, торік заявила, що це складна ділянка, на якій мережі не можна замінити технологічно. "Тому ми їх ремонтуємо і дуже ретельно перевіряємо кожного літа, щоб нормально пропрацювали взимку", - прокоментувала вона.

Перед тим, 24 червня 2020 р., "Київтеплоенерго" інформувало, що оперативно локалізувало місця витоку води з виявлених кількох пошкоджень магістральної тепломережі діаметром 600 мм, яка проходить під мостом імені Патона. Кілька днів тривали ремонтні верхолазні роботи із застосуванням електрозварювального устаткування.

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Автори: Юрій Годован, Інна Андаліцька