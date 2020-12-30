У Миколаївській області рейсовий автобус злетів з дороги зніс паркан, альтанку і впав у порожній басейн у приватному дворі.
Читайте такожПід Києвом сталася масштабна ДТП за участю восьми автомобілів: частина дороги перекрита (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
У салоні було близько 20 пасажирів, серед них троє дітей. Травмованих людей витягали місцеві жителі.
Зазначається, що госпіталізували лише одного чоловіка, якого викинуло з маршрутки на каміння. У нього черепно-мозкова травма. Але загрози для життя немає.
«Ще одна жінка - на амбулаторному лікуванні. Решта пасажирів відбулися забоями та саднами», – говориться у сюжеті.
Водій запевняє, що в автобуса відмовили гальма.
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