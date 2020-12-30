Травмованих людей витягали місцеві жителі.

У Миколаївській області рейсовий автобус злетів з дороги зніс паркан, альтанку і впав у порожній басейн у приватному дворі.

Читайте такожПід Києвом сталася масштабна ДТП за участю восьми автомобілів: частина дороги перекрита (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У салоні було близько 20 пасажирів, серед них троє дітей. Травмованих людей витягали місцеві жителі.

Зазначається, що госпіталізували лише одного чоловіка, якого викинуло з маршрутки на каміння. У нього черепно-мозкова травма. Але загрози для життя немає.

«Ще одна жінка - на амбулаторному лікуванні. Решта пасажирів відбулися забоями та саднами», – говориться у сюжеті.

Водій запевняє, що в автобуса відмовили гальма.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН