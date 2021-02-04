За попередніми даними, серед затриманих - керівник центрального відділу державної виконавчої служби в місті Миколаєві Лілія Бакай.

У Миколаєві за отримання систематичних хабарів затримали трьох високопоставлених співробітників Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Про це повідомив новинний веб-сайт Преступности.НЕТ.

За попередніми даними, серед затриманих - керівник центрального відділу державної виконавчої служби в місті Миколаєві Лілія Бакай.

«На цей час затримано трьох державних виконавців і посередника. Серед затриманих виявилася начальниця Центрального відділу державної виконавчої служби в місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції з центром в місті Одеса. Посадові особи за "правильно проведений" аукціон вимагали понад п'ятдесят тисяч гривень і були затримані при отриманні одного з обумовлених траншів», - вказує видання, посилаючись на власне джерело в СБУ.

Операція по затриманню проводилася співробітниками відділу «К» УСБУ в Миколаївській області спільно з оперативниками ГУ Національної поліції і спецпідрозділом СБУ «Альфа». Чиновників затримали в автомобілі Hyundai з донецькими номерами, в салоні якого оперативники виявили пачки готівки. На робочих місцях затриманих і за місцем їх проживання проводяться обшуки.

21 січня 2021 року в Києві СБУ також затримала двох інших державних виконавців Міністерства юстиції на хабарі .

Як відомо, за діяльність державної виконавчої служби в Міністерстві юстиції відповідають заступник міністра з питань виконавчої служби Андрій Гайченко та директор Департаменту державної виконавчої служби Максим Кисельов. Чиновників призначив нинішній міністр юстиції України Денис Малюська, який займає свою посаду з 29 серпня 2019 року.

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Автор: УНІАН