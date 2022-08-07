Вона заявила, що кається.

У Миколаєві суд призначив два роки випробувального терміну для жінки, яка працювала на російську розвідку.

Про це пише "Преступности.НЕТ" з посиланням на вирок суду.

Вперше вона зв'язалася зі співробітником Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ на початку 2020 року.

У липні 2021 року їй доручили зібрати інформацію про "націоналістичні" організації та керівників підприємств і організацій, які можуть очолити регіон у разі окупації.

Також російській розвідці потрібна була інформація про людей з проросійськими поглядами, які змогли б активно підтримувати "нову владу". Жінка збирала і відпрявляла куратору інформацію.

У січні 2022 року вона передала йому дані про діячів політичних партій, списки військкоматів і військових частин в Миколаєві і Очакові, інформацію про штаб тероборони з їх розташуванням, фото деяких учасників і дислокацію формувань ЗСУ.

Спочатку жінці повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України ("Державна зрада"), їй загрожувало від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Однак до суду обвинувальний акт надійшов з легшою кваліфікацією - за частиною 1 статті 110 ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України").

У суді жінка заявила, що визнає свою провину і кається. Їй призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, проте звільнили від в'язниці, призначивши два роки випробувального терміну.

Пом'якшуючими обставинами суд визнав її стан здоров'я, відсутність судимостей, а також "щире каяття і активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення".

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни російська армія вбила 132 мирних жителя Миколаєва.

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