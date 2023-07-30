Дівчата здивувалися, чому він не сплив під час шторму.

У мережі з'явився ролик з дивною підводною знахідкою, що нагадує "мерця".

Як стверджує телеграм-канал "ЧП / КРЫМ", він сплив у водах Ялти на території тимчасово окупованого Криму. Ролик зняли місцеві дівчата. Вони здивувалися, як "труп" витримав шторм, що вирує в акваторії Чорного моря.

"Під час шторму він повинен був спливти або його повинно було знести", - зазначила одна з них.

Друга дівчина вказала, що можливого "небіжчика" могли спеціально прив'язати під водою.

В акваторії Чорного моря вирував сильний шторм

Нагадаємо, цього тижня в акваторії Чорного моря спостерігається сильний шторм. Напередодні в ОК "Південь" повідомили, що через "бурхливу воду" армія РФ вдвічі скоротила кількість військових кораблів. Як відомо, ворог розміщує у Чорному морі судна та ракетоносії для залякування та обстрілів України.

Також глава прес-центру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що через шторм до узбережжя моря приносить велику кількість мін - в Україні спостерігається підвищена мінна небезпека. Так, 28 липня вона уточнила, що за останні два дні розірвалося не менше десятка небезпечних снарядів.

Вас також можуть зацікавити новини: