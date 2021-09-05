У центрі Одеси з'явився образливий напис про афганських біженців.
Відео очевидця опублікував один з місцевих Telegram-каналів.
За словами автора ролика, напис з'явився на будинку за адресою вулиця Базарна, 30, що в центрі міста.
"Афганці нехай валять додому, у нас своя війна, і свої біженці", - написали вандали на стіні темною фарбою з балончика (пунктуація збережена).
Правоохоронці поки що публічно не відреагували на інцидент.
Афганські біженці в Одесі
У серпні з аеропорту "Бориспіль" до Одеси рятувальники привезли 133 громадянина Афганістану, які виявили бажання виїхати зі своєї країни.
Читайте такожТаліби сльозогінним газом і стріляниною в повітря розганяли акцію жінок у Кабулі (фоторепортаж)Серед евакуйованих - 48 дорослих і 85 дітей, з яких молодшій дитині - 7 днів. Малюк народився в аеропорту Кабула, коли його мати чекала на евакуацію. Найстаршій евакуйованій - 85 років. Вона мужньо допомагала іншим матерям з дітьми.
Керівниця Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк розповіла журналістам, що біженців, які прибули з Афганістану до Одеси, прихистили у своїх будинках представники місцевої афганської громади.