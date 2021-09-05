Невідомі зробили напис, в якому закликали афганців покинути Україну.

У центрі Одеси з'явився образливий напис про афганських біженців.

Відео очевидця опублікував один з місцевих Telegram-каналів.

За словами автора ролика, напис з'явився на будинку за адресою вулиця Базарна, 30, що в центрі міста.

"Афганці нехай валять додому, у нас своя війна, і свої біженці", - написали вандали на стіні темною фарбою з балончика (пунктуація збережена).

Правоохоронці поки що публічно не відреагували на інцидент.

Афганські біженці в Одесі

У серпні з аеропорту "Бориспіль" до Одеси рятувальники привезли 133 громадянина Афганістану, які виявили бажання виїхати зі своєї країни.

Читайте такожТаліби сльозогінним газом і стріляниною в повітря розганяли акцію жінок у Кабулі (фоторепортаж)Серед евакуйованих - 48 дорослих і 85 дітей, з яких молодшій дитині - 7 днів. Малюк народився в аеропорту Кабула, коли його мати чекала на евакуацію. Найстаршій евакуйованій - 85 років. Вона мужньо допомагала іншим матерям з дітьми.

Керівниця Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк розповіла журналістам, що біженців, які прибули з Афганістану до Одеси, прихистили у своїх будинках представники місцевої афганської громади.

Автор: Катерина Комолова