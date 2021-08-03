За тиждень до трагедії Віталій Шишов розповів про погані передчуття своєму другові, якого попросив піклуватися про його дівчину.

За главою Білоруського дому в Україні Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у київському парку, велося стеження.

Про це "Радіо Свобода" розповіла його дівчина Божена Жолудь.

До Києва Віталій разом зі своєю дівчиною переїхав з міста Річиця (Гомельська область) восени 2020 року. Причиною стали переслідування з боку білоруського режиму.

"У Віталія не було ні батьків, ні сім'ї - всі загинули. Працював айтішником-фрілансером. Він не скаржився на те, що за ним спостерігають. Але останнім часом став уважнішим - іноді дивився, які машини під'їжджають, які з них виїжджають", - поділилася дівчина.

За словами Божени, прямі погрози Шишову не надходили, але останнім часом у нього було погане передчуття. За тиждень до трагедії Віталій поділився ними зі своїм другом, якого попросив піклуватися про його дівчину.

Також вона згадала, як одного разу на вулиці в центрі Києва до неї підійшли невідомі.

"Як виявилося, мене записали і зняли", - розповіла Божена.

Дівчина впевнена, що Віталій не міг вчинити самогубства.

Читайте такожУ поліції розповіли, що знайшли на місці смерті білоруського активіста Шишова

"Ми обидва хворіли тиждень, лежали в ліжку, дивилися фільми. Звичайно, настрій у хворого не був піднесеним, але поганих думок у Віталія не було. Звичайно ж, він не міг покінчити життя самогубством. У нього не було причин для цього. І він не міг вчинити так зі мною. У нас були спільні плани на майбутнє", - висловила переконання дівчина.

Зникнення і смерть Шишова

2 серпня у Києві пішов на пробіжку і не повернувся додому голова Білоруського дому в Україні Віталій Шишов.

Під ранок 3 серпня тіло Шишова знайшли повішеним у парку у Святошинському районі Києва.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Правоохоронці будуть перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

У "БДУ" підтвердили, що за Шишовим стежили. Раніше надходили попередження про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації.

Міністри закордонних справ ряду європейських країн закликали владу України належно розслідувати смерть голови ГО "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

Автор: Денис Прядко