Кермувальник врізався у легкову автівку.

32-річний українець скоїв ДТП у польському Щецині. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння вирішив покататися на електросамокаті, але розвага вийшла з-під контролю.

Про це інформує RMF.

П’яний кермувальник електросамоката на швидкості врізався у легковик. Згодом у його крові виявили 1,5 проміле алкоголю. Чоловіка зобов’язали заплатити два штрафи:

за керування самокатом у стані алкогольного сп'яніння — 2500 злотих (17 158 грн);

за вчинення ДТП — 1020 злотих (7000 грн).

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Варшаві (Польща) серед вулиці знайшли 33-річну українку. Жінка перебувала у непритомному стані, а зверху на ній лежав і плакав п'ятимісячний малюк.

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