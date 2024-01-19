Речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував УНІАН, в якому стані знаходяться люди.

На території Польщі в дорожньо-транспортну пригоду втрапив автобус, в салоні якого було 26 українців. Є постраждалі.

Йдеться про ДТП, яка сталася у Люблінському воєводстві Польщі. Деталі аварії та стан українців уточнив речник українського МЗС Олег Ніколенко у коментарі УНІАН.

Він відзначив, що Генеральне консульство України в Любліні вже надає консульську допомогу українцям, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді. За його словами, аварія за участі автобуса на українській реєстрації сталася в місцевості Вішніце 19 січня.

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"Внаслідок ДТП двоє українців отримали незначні травми. Загроз їхньому життю немає. Їм надається необхідна медична допомога", - повідомив Ніколенко.

Решта пасажирів розміщена в тимчасовому місці очікування, вказав представник МЗС України. Крім того, перевізник вже надав інший автобус, який доправить українських громадян до України.

"Розпочалися слідчі дії. Українське консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин аварії, а також тримає на контролі лікування постраждалих людей", - додав дипломат.

У листопаді в Польщі розбився український автобус біля Грубешова

У листопаді 2023 року у місцевості Вершині біля міста Грубешова в Польщі також сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса на українській реєстрації.

Тоді внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років. Інші четверо громадян отримали травми різного ступеня тяжкості.

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