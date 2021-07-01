Наркотик був схований у вентиляційних люках вантажного контейнера з бананами.

У порту «Південний» 30 червня затримали партію кокаїну вартістю 10 млн дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, наркотик був контрабандно переміщений в Україну з Еквадору в контейнері з бананами.

Кокаїн був захований у рефрижераторі в 46 брикетах вагою майже 57 кг. Вартість вилученої партії на «чорному ринку» становить орієнтовно 10 млн дол.

Як уточнили в Управлінні СБУ в Одеській області, спецслужба отримала оперативну інформацію про те, що наркоділки планують ввезти кокаїн на судні, яке прибуло в морський торговельний порт «Південний». Наркотик був схований у вентиляційних люках вантажного контейнера з бананами.

Розпочато провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Зараз тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та участі в контрабанді наркотиків.

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Автор: Лариса Козова