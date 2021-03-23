Наркотик був привезений до України з країни ЄС.

У Києві на залізничному вокзалі затримали громадянина України з контрабандною партією кокаїну.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

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Досудовим розслідуванням встановили, що житель Київської області незаконно ввіз на територію України з країни Європейського Союзу близько 350 г кокаїну. Далі залізничним сполученням "Львів-Київ" чоловік перевіз наркотичний засіб до центрального вокзалу Києва, де його затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Вартість вилученого наркотичного засобу становить близько 50 тис. доларів", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Також встановлюються обставини правопорушення та інші особи, які можуть бути причетними до контрабандного ввезення наркотиків через державний кордон України.

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Автор: УНІАН